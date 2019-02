Perché Salvini rischia il processo per vilipendio

Matteo Salvini potrebbe essere processato entro la fine di giugno. Tutto e subito davanti a un giudice, senza tappe intermedie in parlamento o sul web. Succede a Torino, dove la procura ha chiesto e ottenuto dal tribunale la fissazione di una data di udienza per un fascicolo in cui il vicepremier è indagato di vilipendio all'ordine giudiziario.

L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE C'È GIÀ

Qui l'autorizzazione a procedere c'è già ed è stata concessa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lo scorso 9 ottobre. E non si passerà nemmeno per la strettoia dell'udienza preliminare, visto che per questo reato è prevista la citazione diretta a giudizio. Pronta la replica di Salvini: «Processo più, processo meno, faccio il ministro e lo faccio con orgoglio. Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso dei risultati che stiamo raggiungendo, quindi non ho paura di niente e di nessuno».

La storia è cominciata esattamente tre anni fa. Salvini, da leader della Lega, il 14 febbraio 2016 fece un comizio a Collegno, una città alle porte di Torino, e nel parlare del vicesegretario Edoardo Rixi, coinvolto nell'inchiesta su una rimborsopoli dei consiglieri regionali della Liguria, disse che avrebbe difeso «qualunque leghista indagato da quella schifezza che è la magistratura italiana».

IL FASCICOLO APERTO DA ARMANDO SPATARO

All'epoca la procura subalpina era guidata da Armando Spataro, che aprì un fascicolo per vilipendio e, il 18 febbraio, chiese al ministro della Giustizia se poteva andare avanti o meno con la pratica. In base al Codice penale, infatti, serviva l'autorizzazione a procedere (e sarebbe stata necessaria in ogni caso, anche se l'autore delle presunte offese non fosse stato un esponente politico, ma un cittadino qualsiasi). Il Guardasigilli allora era Andrea Orlando (Pd), dal quale non giunse risposta. Fu invece il pentastellato Bonafede, nel 2018, ad accendere il semaforo verde.

LA DIFESA HA CHIESTO NUOVI ACCERTAMENTI

La difesa ha giocato la sua carta nelle scorse settimane, quando - a indagini ormai concluse - ha chiesto alla procura generale di avocare il fascicolo per svolgere nuovi accertamenti che ridisegnassero la cornice in cui inquadrare la frase incriminata. Il pg Francesco Saluzzo ha esaminato le carte e ha detto che non era necessario. A questo punto si attende solo la firma del decreto di citazione a giudizio da parte dei pubblici ministeri. Nell'eventualità di una condanna il vilipendio all'ordine giudiziario è punito con una multa da mille a 5 mila euro. Fino al febbraio del 2006 la pena era la reclusione da sei mesi a tre anni: la sanzione fu mitigata (niente carcere, solo mano al portafogli) dal parlamento durante la XIV legislatura, a maggioranza di centrodestra, con una legge che modificava la materia dei cosiddetti «reati di opinione».