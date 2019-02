Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori a Crans Montana

Una valanga ha travolto diversi sciatori a Crans Montana, sulle Alpi svizzere. A comunicarlo è stata la polizia del Cantone Vallese, dove è avvenuto il fatto, precisando che i soccorritori sono ancora al lavoro. Secondo la stampa locale 10-12 persone potrebbero essere rimaste coinvolte: finora ne sono state estratte quattro, anche se anche se non si sa se siano vive e non si conoscono le loro condizioni di salute. La valanga si è abbattuta su una zona chiamata della Plaine-Morte, su una pista segnata.

LA SLAVINA HA RICOPERTO TRA 300 E 400 METRI DEL TRACCIATO

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15 su un'area che parte da circa 3 mila metri di altezza. La slavina ha ricoperto dai 300 ai 400 metri del tracciato. Sul posto sono immediatamente accorsi i servizi di soccorso, ha riferito la polizia cantonale, e l’area è sorvolata anche dagli elicotteri. Nei soccorsi sono impegnati i vigili del fuoco, i cani e i militari.

LA NEVE COMPATTA COMPLICA LE RICERCHE

«Siamo scioccati», ha detto presidente di Crans Montana Nicolas Féraud, «e speriamo in un esito positivo per loro». Le informazioni restano al momento frammentarie e i soccorritori, da parte loro, non hanno voluto quantificare il numero di persone sepolte dalla neve. A complicare le ricerche le condizioni della neve, molto compatta. In questi giorni nel cantone di Ginevra sono in corso le vacanze scolastiche di Carnevale e quindi molti ragazzi sono andati a sciare. Crans Montana, tra l'altro, nel prossimo weekend ospiterà le gare della Coppa del mondo di sci alpino femminile.