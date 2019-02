L'impasse all'italiana che ha paralizzato Ciampino per tre cartoni

Il gestore aeroportuale ha inoltre reso noto l’orario, le 16.20, in cui ha inviato ad Asl e a Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, i risultati delle analisi dell’aria effettuate dal Cnr all’interno del terminal partenze di Ciampino - che certificavano l’assoluta normalità della situazione – chiedendo così il via libera per la riapertura del terminal partenze. Eppure il giorno dopo, per quello che è stato definito dalla stampa un «impasse burocratico» o un «classico rimpallo di responsabilità all’italiana», il via libera di Enac e Asl non è arrivato. Quindi il secondo aeroporto della Capitale, a seguito di un po’ di fumo generato da tre cartoni spento in un minuto, è stato obbligato a restare chiuso fino al tardo pomeriggio di mercoledì, quando è finalmente giunto l'ok.

COME CAMBIANO GLI ULTIMI VOLI DELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ

Dopo la riapertura, gli ultimi sei voli di mercoledì 20 febbraio previsti in arrivo a Roma Fiumicino sono stati spostati sullo scalo di Ciampino in modo da garantire la normale operatività del terminal già dalla mattina di giovedì 21. Si tratta di: Ryanair FR6107 da Charleroi in arrivo alle 22.55; Ryanair FR9636 da Beauvais delle 22.55; Ryanair 2693 da Lisbona delle ore 22.55; Ryanair FR 3959 da Bucarest-Otopeni delle ore 22.55; Ryanair FR1635 da Siviglia in arrivo alle ore 22.55 e, infine, Ryanair FR1299 da Atene delle ore 22.15.