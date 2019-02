Mozione di M5s e Lega per riprogettare la Tav Torino-Lione

La maggioranza prova a prendere tempo sull'Tav. «Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia». Ricalca le parole del contratto di governo, a quanto si apprende, la risoluzione di maggioranza sulla Tav che M5s e Lega metteranno in votazione alla Camera, quando l'Aula di Montecitorio esaminerà una mozione Sì-Tav presentata da Forza Italia. Il testo del documento giallo-verde è stato firmato dai capigruppo Francesco D'Uva e Riccardo Molinari.

TESTO IN AULA FORSE GIÀ IL 21 FEBBARIO

Nel testo non c'è alcun riferimento all'analisi costi-benefici inviata a Palazzo Chigi da Danilo Toninelli, né a tempi e modalità della decisione che il governo deve assumere sulla Tav. La linea scelta, hanno spiegato fonti della maggioranza, sarebbe quella di tenersi in equilibrio e sostanzialmente prendere tempo, finché l'esecutivo non sarà pronto per una decisione. Il tema - spinoso per il governo - è stato rinviato per settimane, ma potrebbe arrivare in Aula alla Camera il 21 febbraio, se terminerà l'esame della legge costituzionale sui referendum. Perciò M5s e Lega hanno raggiunto un'intesa su una linea di maggioranza che impegna il governo a «ridiscutere integralmente il progetto» come scritto nel contratto di governo.