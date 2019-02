Sul caso Diciotti chiesta l'archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli

IL FASCICOLO TRASMESSO AL PROCURATORE ZUCCARO

La procura di Catania si era messa al lavoro sugli atti, trasmessi dalla presidenza del Senato, dei tre membri del governo circa le loro 'autodenunce' di corresponsabilità 'politica e di governo' sui giorni di attesa dello sbarco dei 177 migranti a bordo della Diciotti nel porto di Catania nell'agosto 2018. Il fascicolo era stato preso in consegna dal procuratore Carmelo Zuccaro, che due giorni fa si era limitato a «confermare» di avere ricevuto i documenti, inviati dalla Giunta per l'immunità di Palazzo Madama che ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere, per sequestro di persona aggravato, nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Non si possono rilasciare dichiarazioni per ragioni di segretezza», era stato precisato dalla procura, prima delle notifiche degli atti ufficiali.