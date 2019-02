In Francia è crollato un tunnel ferroviario

Il tunnel crollato, secondo quanto riporta Le Parisien, è lungo 1.195 metri, e fu inaugurato nel 1892 per consentire alla linea ferroviaria di passare sotto il passo dei Robines per collegare le valli dell'Asse e del Verdon. Per quattro mesi, nessun treno è passato per la gallerua a causa dei lavori di mantenimento e modernizzazione. Secondo le informazioni preliminari, la parte crollata, lunga 25 metri, non è la zona sul quale stavano lavorando gli operai. Si trova a 400 metri dall'ingresso ovest. Il rischio di crollo di un'altra parte del tunnel rende le operazioni di salvataggio molto delicate. Gli inquirenti hanno aperto le indagini per definire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. In 127 anni di esistenza, questo tunnel ha subito numerosi interventi a causa di infiltrazioni.