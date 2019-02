La Sardegna tra spopolamento e videosorveglianza

IN VIDEOSORVEGLIANZA INVESTITI 24 MILIONI DI EURO

Quei soldi sono destinati ad alcuni paesi dell'Oristanese per un ampliamento su un progetto già esistente. Per assicurare la copertura a tutti i comuni, aggiunge invece Pigliaru, la Regione «ha investito in due fasi 24 milioni di euro». Una cifra enorme che fa diventare la Sardegna caso pilota. Enorme, soprattutto se paragonata a quanto stanziato dallo Stato per tutte le regioni: 30 milioni di euro. I soldi per l'Isola arrivano dai fondi Ue Por Fesr per il periodo 2014-2020. Tutti i progetti devono quindi seguire regole e tempistiche precise: il termine ultimo per conclusione e rendicontazione è luglio 2020. Potevano fare richiesta di contributo – su due bandi diversi - sia i singoli Comuni, sia le unioni di Comuni, sia le aggregazioni. Si va dai 35 mila euro per i Comuni sino ai 1.000 abitanti ai 200 mila euro per quelli oltre i 20 mila. Trenta dei 110 Comuni del primo bando hanno già installato gli occhi elettronici: tra tutti Tempio, Calangianus e altri considerati ad alto rischio, come Esporlatu, nel Goceano, dove le telecamere sono state già colpite da alcune fucilate.