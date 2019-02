Gian Luca Rana condannato per gli insulti omofobi a un manager

Dopo la fine del rapporto di lavoro, il manager ha lamentato uno «stato di ansia e di stress» e «pregiudizio alla vita di relazione e alla dignità». In entrambi i gradi di giudizio al dipendente è stato riconosciuto un indennizzo pari alla retribuzione di sei mesi, ritenendo che il comportamento di Rana «esprimesse un atteggiamento di grave mancanza di rispetto e quindi di lesione della personalità morale del lavoratore». La difesa ha invece sostenuto che le parole erano solo «espressione di un clima scherzoso nell'ambiente di lavoro» e che la mancata reazione del manager all'epiteto fosse «un riflesso della irrilevanza e inoffensività della condotta datoriale».

IL COMMENTO DELL'AZIENDA RANA ALLA SENTENZA

Il Pastificio Rana «ha sempre negato e continua a negare che il suo amministratore delegato Gian Luca Rana abbia mai rivolto appellativi omofobi al suo ex dirigente: infatti, già nel 2010 in primo grado, il tribunale ha escluso qualsiasi condotta o atteggiamento persecutorio omofobo in capo all'azienda». Lo sostiene l'azienda fondata da Giovanni Rana in relazione alla decisione della Cassazione. «Inoltre le originarie accuse di mobbing, danni alla salute, mancati pagamenti di bonus e tfr avanzate dall'ex dirigente», sottolinea l'azienda veronese, «sono state rigettate in primo grado, nétantomeno appellate dallo stesso». L'ordinanza della Corte di Cassazione, viene aggiunto, «si basa solo su presunzioni desunte dalla testimonianza di altri due ex-dirigenti fuoriusciti dall'azienda, parti in causa di pregressi contenziosi con il Pastificio». Tutto il Pastificio Rana e in particolare Gian Luca Rana si dicono «profondamente rammaricati dalla strumentalizzazione di una vicenda» che «nulla ha a che fare con il tema della discriminazione e dell'orientamento sessuale». «Il Pastificio, con i suoi 3.200 dipendenti in 52 Paesi nel mondo, rappresenta un esempio positivo di valorizzazione dell'unicitàdelle persone», conclude la nota, «e ritiene l'eterogeneitàforma imprescindibile di crescita culturale per tutta l'azienda».