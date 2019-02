La discriminazione del bambino nero da parte di un maestro di Foligno

Gli alunni lo hanno raccontato ai genitori e dai genitori la vicenda è finita in uno studio legale. A Foligno in provincia di Perugia, alla scuola del quartiere Monte Corvino, un maestro di scuola elementare ha fatto voltare un bambino nero di spalle, chiedendogli di guardare un segno disegnato sul vetro della finesta e ha detto di fronte a tutta la classe: «Ma che brutto che è questo bambino nero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devo guardare». Sembrerebbe una storia di viscido razzismo, perpetrato a danno di un bimbo e in mezzo ad altri bambini, che tuttavia l'insegnante ha motivato definendola un esperimento sociale. La stessa umiliazione sarebbe stata fatta subire alla sorella più grande. Nando Mismetti, il primo cittadino della cittadina ha spiegato a Repubblica: «Stiamo facendo tutte le verifiche del caso, che è esploso il 20 febbraio dopo un post pubblicato su Facebook in cui si raccontava la vicenda». «Ho informato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, ritengo molto grave quello che è emerso e preferisco non fare ulteriori dichiarazioni perché non voglio inficiare un’indagine interna che deve essere rigorosa ed efficace», ha detto la dottoressa Marconi. Secondo il professore il suo intento sarebbe stato il contrario di quello che gli viene attribuito: mostrare ai bambini cosa è il razzismo e cosa è l'ingiustizia. Per ora però con un contratto di un solo anno in tasca, l'insegnante si è guadagnato una denuncia.