Il ricorso dei 41 migranti bloccati a bordo della Diciotti

Solo il 20 febbraio la procura della Repubblica di Catania, dopo aver aperto un nuovo filone d'inchiesta in seguito alla lettera di autodenuncia firmata dal premier Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli che si sono dichiarati corresponsabili delle scelte di Salvini, ha chiesto l'archiviazione per tutti gli esponenti di governo. Anche per loro, così come per Salvini, secondo il procuratore Zuccaro, la decisione di non far scendere i migranti va ascritta a una scelta politica e dunque non costituisce reato. Così come è stato per Salvini, adesso il tribunale dei ministri di Catania avrà 90 giorni di tempo per decidere se chiedere per Conte, Di Maio e Toninelli l'autorizzazione a procedere o se invece archiviare.