Addio a Gabriele La Porta, volto storico di Rai Notte

È scomparso a 73 anni dopo una lunga malattia Gabriele La Porta, storico conduttore Rai. A Viale Mazzini La Porta aveva lavorato per ben 42 anni. A dare la notizia il 21 febbraio, due giorni dopo la morte, è stato il figlio Michele sul sito RadioColonna.it. La Porta aveva iniziato la sua lunga carriera nel servizio pubblico a 23 anni, prima come programmista, poi come giornalista e editorialista. Nel 1994 venne nominato direttore di RaiDue, mentre nel 1996 divenne direttore del palinsesto di Rai Notte che guidò ininiterrottamente per 14 anni diventandone il volto. In pensione dal 2010, dopo l'esperienza in Rai era passato al circuito televisivo Cinquestelle dove aveva condotto, insieme a Egidio Senatore, il programma in diretta Come State?.

LA PASSIONE PER LA FILOSOFIA

Romano di nascita, La Porta si era laureato a pieni voti in Filosofia alla Sapienza occupandosi di Giordano Bruno di cui curò e tradusse il De umbris idearum e il Cantus Circaeus. Prima di arrivare nel 1991 alla pubblicazione per Bompiani di Giordano Bruno. Vita e avventure di un pericoloso maestro del pensiero. Durante la sua lunga carriera si era avvicinato alla magia e al sovrannaturale firmando alcuni libri tra cui La Magia, Coincidenze miracolose, Storia della magia, e la trilogia di A come anima, A come amore e C come cuore.

IL RICORDO DEL FIGLIO MICHELE

«In molti, forse, lo ricorderanno come il volto di Rainotte. Io lo ricordo perché era mio padre. Il mio dolcissimo papà. Il cuore del mio cuore», ha scritto il figlio Michele. «Nella logica, inevitabile, della vita e la morte, accetto il suo viaggio. L’ultimo. Eppure, il mondo, si è dissolto inesorabilmente. Come un abisso». E ancora: «Mi sono svegliato spesso, da bambino, con te in piedi accanto al mio letto, ad amarmi silenzioso. Altre volte erano i tuoi baci a irrompere la notte e con eguale lentezza, d'una mancanza, l'inesauribile vuoto di perderti un giorno. Quel giorno era l'altro ieri. Impenetrabile e buio. Sei stato il mio maestro. Il mio eroe. Il mio er. Sono onorato d'esser stato tuo figlio. Sangue del tuo sangue».

L'IMITAZIONE DI CORRADO GUZZANTI

A partire dal 2001 Gabriele La Porta era stato imitato da Corrado Guzzanti: con il ciuffo ribelle e l'immancabile giacca di renna a frange, disquisiva con Serena Dandini seduto su un sofa bianco circondato da colonne e statue greche sospese nello spazio.