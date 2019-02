L'ennesimo giro di vite sull'uso del cellulare alla guida

PURE LA STRETTA ANNUNCIATA NEL 2015 ANDÒ DIMENTICATA

Nel frattempo, arrivò un nuovo annuncio di giro di vite: «Chi verrà sorpreso a utilizzare il telefonino mentre è al volante, con modalità diverse da quelle ammesse dal Codice della strada (con l'auricolare o il vivavoce) potrà rischiare la sospensione della patente da uno a tre mesi fin dalla prima volta». A rivelarlo era il numero di novembre 2015 di Quattroruote, che tornava sull'argomento dopo che i dati Aci-Istat sugli incidenti avevano evidenziato una preoccupante tendenza al disastro. A seconda delle fonti, infatti, veniva «attribuita alla distrazione una quota oscillante tra il 30 e il 75% dei sinistri» (sic!). E non erano bastate le oltre 48.500 multe inflitte nel 2015 dalla polizia per questa infrazione a porre un freno alla situazione. Insomma, la situazione era giunta al limite, la misura era colma, non si poteva andare avanti così, signora mia. E come andò a finire? L'11 dicembre pioveva l'attesa smentita: salta il giro di vite per gli apparecchi alla guida, non c'è il tempo, la manovra è già fin troppo farcita di emendamenti. Viva l'Italia, avanti Savoia, al prossimo giro di vite (spannata).

VEDIAMO COSA RIUSCIRANNO A FARE I GIALLOVERDI

Risultato: un profluvio di monitoraggi, di sanzioni inevitabili, di giri di vite annunciati. A parole siamo il Paese più drastico dell'universo (nonché l'unico dove qualcosa non è mai proibito, ma è «severamente vietato»). Però fate un test, mettevi a un qualsiasi semaforo e contate quelli adusi a telefonar guidando, se ci riuscite (non ci riuscirete). A partire, diciamolo una buona volta, dai mezzi pubblici o autolinee i cui conducenti conducono a pilota automatico, chi scrive ne ha visti anche giocare o scommettere on line con lo smartphone mentre manovravano il volante con agili colpi d'inguine. Poi ogni tanto qualche scolaresca finisce in un burrone, ma non bisogna criminalizzare la categoria. Niente paura ragazzi: è solo pubblicità, le cose basta leggerle per il verso giusto e cioè controluce: «Chi verrà sorpreso, eccetera, potrà rischiare...». Potrà, non è detto, si vedrà: siamo al foro interno, allo scandaglio delle intenzioni, alle 50 sfumature di colpa. Ma adesso è ora di finirla sul serio, il nuovo giro di vite gialloverde è arrivato in questi giorni: si accettano scommesse sull'esito. Ben venga il giro di vite, a patto che sia una vite senza fine, una vite a spirale.