Il summit contro la pedofilia in Vaticano

Si sono aperti nella mattinata del 21 febbraio in Vaticano i lavori dell'Incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa, davanti a 190 rappresentanti religiosi che avranno anche la possibilità di ascoltare le testimonianze delle vittime. Papa Francesco ha subito ricordato che oltre le parole servono i fatti. «Il santo popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza», ha detto Francesco. «Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l’umanità», ha aggiunto il pontefice. «Iniziamo, dunque, il nostro percorso armati della fede e dello spirito di massima parresia, di coraggio e concretezza».

«GRAVI FERITE SIA NEI PICCOLI CHE NEI CREDENTI»

Francesco ha introdotto l’Incontro con un discorso breve, che si è chiuso con una preghiera «allo Spirito Santo» affinché sostenga i lavori e aiuti «a trasformare questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purificazione». E ancora: «La Vergine Maria ci illumini per cercare di curare le gravi ferite che lo scandalo della pedofilia ha causato sia nei piccoli sia credenti». Dopo Francesco ha preso la parola il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, quindi Charles Jude Scicluna, arcivescovo di Malta e segretario aggiunto della Congregazione per la dottrina della fede e infine il cardinale Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotà.