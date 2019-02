Cosa si cela dietro al summit sulla pedofilia in Vaticano

L'IDEA DI CREARE UN'AUTORITÀ INDIPENDENTE

Ma è chiaro che ora le aspettative sono alte, anche per via del numero di denunce che è aumentato vorticosamente negli ultimi tempi, per l’attenzione mediatica su quanto sta avvenendo, per le richieste di giustizia delle vittime o dei loro familiari non più disposti ad accettare solo delle “scuse”. In tal senso, padre Federico Lombardi, ex portavoce vaticano, incaricato dei rapporti con i media durante il summit, in una serie di articoli dedicati al tema pubblicati sulla Civiltà Cattolica, ha indicato come modello da seguire le linee guida della chiesa del Canada. «Il dovere di rendere conto, da parte dei vescovi e di chi ha delle responsabilità nella Chiesa», spiegava Lombardi ricalcando il documento canadese, «si articola in diverse direzioni: ‘1) verso le vittime e le loro famiglie; 2) verso il popolo affidato al loro servizio e alla società più ampia; 3) vicendevolmente, come membri della Chiesa e del collegio episcopale o dell’istituto di cui fanno parte; 4) di fronte alle leggi della Chiesa e del Paese’».