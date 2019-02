Sassi lanciati contro il minivan dei tifosi del Torino a Sesto

POSSIBILE DENUNCIA PER DANNEGGIAMENTO

I tifosi feriti non hanno voluto far refertare le loro condizioni nell'immediato, riservandosi di farlo una volta rientrati a casa ed eventualmente sporgere querela. Insieme con la polizia di Sesto San Giovanni hanno poi individuato uno dei loro aggressori, che non è interista ma appartiene alla Curva Sud del Milan. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, ma è probabile che per il ragazzo, che in commissariato ha ammesso le sue responsabilità, scatti una denuncia per danneggiamento. Gli investigatori stanno lavorando per risalire agli altri responsabili.