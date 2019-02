Le previsioni meteo per il weekend del 23 e 24 febbraio 2019

Il calo delle temperature, precisa Ferrara, riguarderà anche il Nord «sebbene meno marcato e comunque più avvertibile su Val Padana e Prealpi: qui è attesa una sostenuta ventilazione da Est che ripulirà seppur temporaneamente l'aria stagnante e inquinata dei giorni scorsi. Si torna dunque a respirare aria d'inverno, passando da massime di 16-18 gradi a massime anche sotto gli 8-10 gradi».

ATTESA NEVE A POTENZA E CAMPOBASSO

L'arrivo dell'aria fredda, continua il meteorologo di 3bmeteo.com, «sarà accompagnato anche da rovesci sparsi al Sud e in Abruzzo, che assumeranno carattere nevoso in collina se non a tratti in pianura. Più nello specifico fiocchi a tratti in pianura e sulle coste sono attesi nella giornata di sabato su Molise, medio-alta Puglia, Basilicata, medio-alta Calabria e Sicilia tirrenica, a quote collinari su Sicilia centro-meridionale, bassa Calabria; qualche spruzzata di neve è prevista anche su Appennino campano e sull'Abruzzo, qui fino in pianura. Gli accumuli più significativi - aggiunge Ferrara - sono attesi su rilievi settentrionali della Sicilia, Sila Greca, potentino, Daunia e Appennino molisano».