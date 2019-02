Etruria, archiviazione per Boschi padre dall'accusa di falso in prospetto

Achiviazione per Pierluigi Boschi dall'accusa di falso in prospetto. Il padre dell'ex ministra del governo Renzi Maria Elena Boschi non è più tra gli indagati del filone maturato all'interno dell'inchiesta su Banca Etruria ad Arezzo per false comunicazioni ai risparmiatori. A scriverlo è stata La Nazione, riportando i contenuti di un decreto del Gip di Arezzo emerso nella giornata di venerdì 22 febbraio a margine dell'udienza preliminare in cui, invece, restano imputati per la stessa accusa l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il funzionario Davide Canestri.

