Perché possedere un'arma non aumenta la sicurezza

LA SVOLTA CON LA LEGGE LO BELLO

Secondo Iannaccone la svolta è arrivata, di soppiatto, nel 1986 con la legge Lo Bello che ha introdotto la categoria delle armi sportive. «L’obiettivo era quello di differenziare i piani, ma nei fatti, salvo alcune sfumature, le differenze non esistono, perché sparano a tutti gli effetti». Negli anni infatti si è registrato un boom degli appassionati di tiro a volo. «Nel 2013», fa notare l'autore, «c’erano 698.606 licenze per uso caccia, 397.751 per uso sportivo e 21.200 per difesa personale (il porto d’armi considerato tradizionale, ndr). Per un totale di 1.117.557 licenze. Nel 2017 la situazione è cambiata in maniera significativa. Sono calate di poco le licenze per difesa personale, scese a 18.123, ma sono vertiginosamente cresciute quelle per il tiro a volo, attestate a 563.415». In cinque anni si è registrato un incremento costante. Ma balza agli occhi il dato tra il 2016 e il 2017: da 482.999 licenze si è passati a 563.415 con un saldo di +80.146 licenze in 12 mesi. Una media superiore alle 6.500 al mese. Un andamento meno prorompente, invece, ha riguardato le licenze per la caccia, passate a 712.48, ma in calo rispetto al 2015 (quando il dato era 719.172).