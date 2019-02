La mappa del maltempo in Italia del 23 febbraio

UN MORTO A ROMA A CAUSA DEL MALTEMPO

Un uomo è morto a Guidonia, vicino a Roma, dopo essere stato schiacciato da un albero caduto a causa del forte vento. Il 45enne stava guidando la sua auto quando la pianta è piombata sulla vettura incastrandolo tra le lamiere. Secondo una prima ricostruzione l'albero di alto fusto ha centrato la macchina in transito in cui viaggiava l'uomo. Sempre a causa della caduta di alcune piante sulla strada statale 7 'Appia' sono stati chiusi provvisoriamente in entrambe le direzioni due tratti stradali in corrispondenza del km 59,200 a Cisterna di Latina (Latina) e del km 87,300 a Pontinia (Latina).

INCIDENTE A ISCHIA TRA DUE NAVI

Paura a Ischia per un incidente avvenuto tra due navi a causa del forte vento. Tutto è nato quando la motonave "Don Peppino", che era in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della "Benito Buono" che ha successivamente riportato leggeri danni. Nell'impatto non ci sono stati feriti. La motonave "Don Peppino" è stata costretta a ripartire alla volta di Pozzuoli senza riuscire a fare scalo nel porto di Ischia.

LA NEVE SCENDE A NAPOLI

La Campania è sotto la neve, soprattutto nelle aree interne, dalle prime luci di sabato 23 febbraio. I fiocchi sono caduti anche sul litorale, da Salerno a Pozzuoli, fino a Napoli. Per ora non si segnalano disagi alla viabilità. La zona più colpita è quella della provincia di Avellino. I fiocchi sono caduti sul lungomare e nella zona collinare, al Vomero e a Fuorigrotta, ma senza depositarsi al suolo.

LA BASILICATA SFERZATA DA UN VENTO GLACIALE

Gli abitanti della Basilicata hanno dovuto fare i conti con temperature al di sotto dello zero, forte vento, e scarse nevicate. Fin dalla serata di venerdì 22 febbraio, comunque, il sindaco di Potenza, Dario De Luca, e quelli di altri Comuni della Provincia hanno disposto la chiusura delle scuole. Sono invece diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per la caduta di rami e alberi causata dalle raffiche d'aria.