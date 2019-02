La protesta dei gilet gialli del 23 febbraio 2019

I gilet gialli sono pronti a scendere in piazza per il 15esimo weekend consecutivo. Nella capitale, due eventi dominano con le loro pagine Facebook sul web, uno dal titolo «Un appuntamento per cambiare tutto», l'altro «Non molliamo niente». Gli appuntamenti sono, come nella maggior parte dei casi finora, sugli Champs-Elysées. In un live su Facebook, uno dei leader più controversi, Eric Drouet, annuncia la sua presenza. Manifestazioni attese anche nel centro della Francia, a Clermont-Ferrand, dove le autorità sono preoccupate per la presenza di casseur. Un'altra manifestazione potenzialmente a rischio è prevista ad Epinal, in Lorena. In entrambe queste occasioni, i commercianti sono stati invitati a non aprire i loro esercizi. Raduni annunciati anche a Bordeaux, Lille, Tolosa e Strasburgo. I gilet gialli hanno poi previsto anche un gesto di "sberleffo" a Emmanuel Macron, dandosi un appuntamento al castello di Chambord, sulla Loira - dove il presidente aveva trascorso a dicembre il suo compleanno - per un "pic-nic" al quale dovrebbe partecipare una delle figure più note, Priscillia Ludosky. Intanto, altri gruppi di Gilet gialli guardano ancora più avanti a una tre giorni consecutivi di manifestazioni, dall'8 al 10 marzo.

