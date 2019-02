Mille farmacie a rischio nelle isole e nei Comuni montani

Spopolamento dei piccoli centri e riduzione progressiva dei servizi fondamentali, con un riflesso sui consumi di medicinali, con un progressivo calo della spesa farmaceutica convenzionata. Questi i motivi che potrebbero portare a far mancare un punto di riferimento per circa 10 milioni di cittadini che vivono in piccoli paesi di montagna o nelle isole. Le farmacie rurali, circa 6.800 'presidi di salute', sparse in luoghi difficilmente raggiungibili, dove spesso mancano perfino ambulatori e uffici postali, sono a rischio. Molte di loro infatti lottano per sopravvivere, tra fatturati che diminuiscono e difficoltà di gestione. «Se continua così, almeno un migliaio sono a rischio chiusura», spiega Silvia Pagliacci, presidente del Sunifar, il Sindacato dei Farmacisti Rurali di Federfarma. Equamente distribuite a Nord, Centro e Sud Italia, le 'farmacie rurali' sono quelle che si trovano in centri con meno di 5 mila abitanti e rappresentano meno di un terzo delle 19 mila farmacie italiane. Alcune regioni ne hanno una maggior presenza, come Sardegna (318), Veneto (545), Calabria (472), Piemonte (697), Toscana (438), Emilia Romagna (521). Circa 2 mila si trovano in comuni sotto i 1.500 abitanti, in genere anziani e a basso reddito.