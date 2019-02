Tentativo di dirottamento sul volo Dacca-Dubai

Una persona armata «ha tentato di dirottare» un aereo di linea, in volo BG-147 della Biman Bangladesh Airlines da Dacca a Dubai, che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong, sempre in Bangladesh. Lo riportano vari siti internazionali, fra i quali l'emiratino Gulf News. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo a bordo dopo il decollo dalla capitale bengalese. L'uomo - che secondo le informazioni che i media locali hanno fatto trapelare era armato di pistola - si è consegnato alle forze di polizia, ma prima di arrendersi avrebbe sparato a qualcuno dell'equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti.