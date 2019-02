Nel Catanese ci sono dispersi per il maltempo

Il maltempo terrorizza ancora il Sud dell'Italia. Dopo i quattro morti del Lazio di sabato, il 24 febbraio è la Sicilia a far temere che ci siano altre vittime. C'è molta preoccupazione per tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, che risultano al momento dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. I tre erano stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare. Non è chiaro al momento se si trovassero ancora all'interno della vettura. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia che non possono però effettuare ricerche a causa del proibitive condizioni del mare.