Le informazioni sul Carnevale al Quartiere Cristi di Alessandria

Tutto pronto ad Alessandria, che si veste a festa. Domenica 24 febbrario la città ha organizzato un Carnevale destinato a essere ricordato. Nel quartiere Cristo, dal Centro Don Bosco in Corso Acqui, alle 15 è pronto a cominciare la sua marcia la sfilata dei carri in maschera. Ma già dalle 14.30 è prevista l'animazione per chi vuole partecipare all'evento: in piazza Ceriana a tenere le fila dei festeggiamenti sarà Dj Stefano Venneri. Impossibile annoiarsi, visto che l'intero quartiere Cristo prevede iniziative per il carnevale: ci saranno anche i giochi organizzati di Mister Magoo e i gonfiabili.