La situazione del maltempo in Italia del 24 febbraio

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO ISTITUTI CHIUSI A SULMONA

Lunedì 25 febbrario istituti chiusi a Sulmona, in Abruzzo, per consentire la verifica delle condizioni di sicurezza. Problemi e disagi anche per quanto riguarda i collegamenti marittimi con le isole, dalle Tremiti a Capri, passando per le Eolie. Due voli della Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo a causa del forte vento che ha travolto la Sicilia orientale con raffiche fino a 55 nodi. Giornata da dimenticare anche sulla linea ferroviaria, in particolare sulla tratta Roma-Napoli, sia Alta Velocità che convenzionale. Per un guasto tecnico nei pressi di Caserta, si sono registrati ritardi fino a 2 ore oltre a due treni regionali cancellati. In mattinata un guasto elettrico alla linea di alimentazione dei treni ha causato la sospensione del traffico ferroviario alla stazione di Trieste, poi ripreso circa un'ora dopo. Disagi anche in Calabria, Emilia Romagna, Umbria, Puglia, Sicilia e Abruzzo. A complicare ulteriormente la situazione anche la neve. Una bufera ha scoperchiato alcuni tetti nella stazione sciistica di Campo Felice, nell'Aquilano, poi chiusa per sicurezza. Fiocchi anche nella zona collinare di Napoli e a Pozzuoli, così come in Basilicata. Neve, infine, anche a Ragusa nonostante un tiepido sole si era affacciato in mattinata.