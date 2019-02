Le proteste dei pastori sardi del 24 febbraio

FORMALIZZATE LE PRIME DENUNCIE PER I BLOCCHI DEI PASTORI SARDI

Intanto, dopo i fascicoli in Procura, c'è stata la formalizzazione delle prime denunce. Strascichi giudiziari inevitabili per le proteste dei pastori in Sardegna contro il crollo del prezzo della latte di pecora. La Polizia di Nuoro ne ha confermate oltre 10. E la Procura dello stesso capoluogo è pronta ad inviare i primi avvisi di garanzia, forse già nelle prossime ore ma più probabilmente dopo il voto per le Regionali. Le indagini, però, non possono fermarsi davanti all'apertura dei seggi. Tutte le informative sugli episodi di violenza avvenuti in questi ultimi 15-20 giorni, stanno arrivando a maturazione. Quasi tutte le Procure sarde, da Cagliari a Sassari passando per Nuoro e Lanusei, hanno sul tavolo fascicoli sul caso latte. E gli investigatori della questura e della Digos di Nuoro hanno chiuso i loro accertamenti. Ipotizzano nei confronti dei pastori denunciati diversi reati: si va dalla violenza privata ai danneggiamenti, dal deturpamento della cosa altrui al blocco stradale sino alla resistenza a pubblico ufficiale e al mancato preavviso di manifestazione.