Cosa sappiamo del ragazzo sgozzato a Torino

Un taglio netto alla gola, mentre andava al lavoro. È morto così Stefano Leo, 34 anni, ucciso brutalmente la mattina del 23 febbraio in pieno centro a Torino: qualcuno gli ha vibrato una coltellata in Lungo Po Machiavelli, un elegante viale alberato lungo le sponde del fiume. Nonostante la grave ferita, il giovane è salito per la scalinata che conduce in corso San Maurizio e si è avvicinato alle automobili in transito nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma non ce l'ha fatta. Un automobilista si è fermato e ha chiamato inutilmente i soccorsi. Tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza disseminate nel centro storico e nel quartiere Vanchiglia, a Torino, sono stati acquisiti dai carabinieri che indagano sull'omicidio. Al vaglio degli investigatori c'è anche la testimonianza di un passante che ha riferito di avere notato scappare un uomo dai capelli lunghi - e apparentemente acconciati alla maniera rasta - con un giubbotto bianco con scritte rosse.

COMMESSO A TORINO DOPO ANNI IN CUI AVEVA GIRATO IL MONDO

Originario di Biella, Stefano Leo aveva studiato Giurisprudenza a Milano, ma da qualche tempo lavorava come commesso. «Il diritto lo annoiava», ha racconta un'amica. «Lui amava le lingue e le diverse culture. Voleva conoscere il mondo». E così ha viaggiato per anni in ogni angolo del mondo: Cina, Giappone, Australia. Nell'ultimo periodo cercava tranquillità e a fine novembre si era trasferito a Torino con Sebastiano, l'amico di sempre. «Non ha mai avuto un problema con la giustizia, non ha mai fatto nulla contro la legge», ha spiegato. «Non era nemmeno un tipo irascibile. Al contrario, era tranquillo e non litigava mai con nessuno. Era metodico: ogni mattina usciva per andare a lavorare e faceva una passeggiata in lungo Po Machiavelli. Raggiungeva piazza Vittorio e poi percorreva il centro. L'avrà fatto anche quando è stato ucciso». La mattina del 23 febbraio i colleghi lo stavano aspettando alle 11.30, poi, preoccupati, hanno provato a chiamarlo. Chi lo frequentava non riesce a trovare una spiegazione e non riesce a darsi pace per la violenza di cui è rimasto vittima. Al momento la pista percorsa dai carabinieri del comando provinciale di Torino, scrive La Stampa, è quella di una lite di strada.