La situazione delle scuole di Roma dopo l'ondata di maltempo

Scuole sorvegliate speciali, ma aperte, dopo le forti raffiche di vento che sabato 23 febbraio hanno investito tutto il Lazio. Il Campidoglio ha rassicurato sulla riapertura regolare degli istituti a Roma spiegando di aver già avviato un «capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di competenza». Ma i presidi, per voce dell'associazione regionale di categoria Anp, avvertono: «Serve verificare se sussistano situazioni di rischio per gli studenti, a causa di eventuali alberi caduti o materiale edilizio precipitato. Di fronte a situazioni di grave emergenza le istituzioni competenti dovranno provvedere ad una tempestiva chiusura». Il Comune guidato da Virginia Raggi, di contro, fa sapere che "sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticità su pochissimi casi e per lunedì è prevista la regolare riapertura delle scuole. Intanto, il Colosseo e il Foro Romano sono tornati aperti dopo la chiusura anticipata disposta nel pomeriggio di sabato a causa del forte vento. È rimasto chiuso invece il Palatino.

OLTRE 500 INTERVENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Off limits per tutta la giornata anche anche i parchi, le ville storiche (con i musei al loro interno) e i cimiteri romani per un'ordinanza firmata sabato dalla sindaca. E nella notte sono stati circa 200 gli interventi delle pattuglie della polizia locale per eventi connessi al forte vento, che sommati a quelli della giornata del 23 febbraio arrivano ad oltre 500. Si va dalla messa in sicurezza delle aree critiche - per rami, alberi caduti o pericolanti, tegole, calcinacci e cornicioni crollati - fino alle verifiche su pali e semafori pericolanti e sui danni ai veicoli. Anche per questo rimane aperto il centro operativo comunale (Coc) di Roma, con il direttore della Protezione Civile locale, Diego Porta, che non intende chiuderlo fino a quando non sarà stata garantita in via prioritaria l'agibilità delle scuole in vista della riapertura di lunedì. Parallelamente si sta lavorando alla rimozione dei tronchi o rami caduti nelle strade per garantire la sicurezza stradale.

LETTERA AI DIRIGENTI SCOLASTICI: SEGNALARE SUBITO CRITICITÀ

Intanto il presidente dell'Associazione Presidi Anp del Lazio, Mario Rusconi si premura di mandare una lettera ai dirigenti scolastici del territorio in cui allerta: 'domani segnalate subito eventuali criticità'. «Al fine di garantire l'incolumità di tutto il personale della scuola e degli studenti, oltre che il regolare svolgimento delle attività didattiche e lavorative senza correre rischi» , riporta la missiva, «ti invitiamo la mattina del 25 febbraio alla riapertura della scuola da te diretta ad eseguire con i tuoi collaboratori una tempestiva, sia pur generica, ricognizione sullo stato delle piante, degli alberi presenti nei giardini e nei cortili, oltre ad eventuali danni a carico degli edifici scolastici. Particolare attenzione, inoltre, va posta per quelle scuole in cui ci sono lavori edili con impalcature e ponteggi. Qualsiasi anomalia da te riscontrata andrà subito segnalata agli uffici tecnici competenti di: municipi, comuni e città metropolitana, per garantire un loro opportuno controllo tecnico e eventuali interventi appropriati e risolutivi».