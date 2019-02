Chi è Fabio Franchi, il medico no vax che fa «esperimenti» sui bimbi

LO SFOGO DELL'IMMUNOLOGO SILVESTRI

«Non è il momento di dire basta? Ma cosa altro deve fare l'ex-medico Fabio Franchi perché intervenga una qualche Procura della Repubblica per iniziare un provvedimento penale nei suoi confronti?», ha commentato l'immunologo italiano Guido Silvestri della Emory University di Atlanta commenta il caso del no vax Fabio Franchi, che sta cercando su Facebook bambini con gli orecchioni per «un esperimento». Silvestri, firmatario insieme a Roberto Burioni, del Patto per la Scienza, ricorda che «questo è il signore che ha scritto un libro per 'dimostrare' che HIV e AIDS non esistono, così diffondendo in Italia teorie che hanno provocato centinaia di migliaia di morti nel mondo. Le teorie seguite dal camionista anconetano Claudio Pinti, ora in galera per aver infettato diverse persone con HIV». «Questo Franchi, non pago dei disastri fatti dalla sua teoria preferita, il negazionismo dell'AIDS», ha aggiunto Silvestri, «è diventato uno degli interpreti di punta del mondo no-vax, e di recente ha addirittura mandato una 'diffida legale' a medici come Burioni, Lopalco, Ricciardi, Villani perché (secondo lui) diffondono pseudo-scienza sui vaccini. Robe dell'altro mondo». E ancora, ha proseguito l'immunologo: «Adesso questo signore che, per chi non lo sapesse non ha nessun titolo, né accademico né tantomeno scientifico e non risulta iscritto a nessun ordine dei medici (da cui la definizione di ex-medico) scrive via Facebook che vuole fare un "ESPERIMENTO" su un/a bambino/a con parotite. Una cosa pazzesca, che violerebbe qualsiasi principio etico della nostra professione nei modi e nella sostanza". Ma non e' ora di dire 'BASTA' a questo soggetto una volta per tutte? Fino a che punto può permettersi di abusare della pazienza degli italiani? Io dico che ora passata, anche da un bel pezzo, e voi?»