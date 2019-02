Chi è Antonello Peru, consigliere sardo di Forza Italia

In attesa della ratifica ufficiale dei nomi destinati a occupare gli scranni del Consiglio regionale della Sardegna fa già discutere la lista dei membri che dovrebbero affiancare il neo governatore del centrodestra Chistian Solinas. Il nome più caldo è quello di Antonello Peru, eletto tra le fila di Forza Italia, ma già finito nel mirino delle critiche ancor prima del voto. Colpa delle vicende giudiziarie che hanno costellato la carriera dell'esponente forzista.

IL SUO NOME NELLA BLACKLIST DELL'ANTIMAFIA

Ancor prima del voto del 24 febbraio il nome di Peru figurava nella lista degli otto impresentabili stilata dall'Antimafia. Peru, che risulta imputato con l'accusa di concussione aggravata e il dibattimento è in corso, è stato eletto dopo avere raccolto 4.332 preferenze a Sassari e fa parte dei 52 uomini e delle otto donne che dovrebbero comporre il nuovo Consiglio, di cui è già stato vicepresidente e del quale è entrato a far parte per la prima volta ormai 10 anni fa, nel 2009.

L'ARRESTO NELL'INCHIESTA SINDACOPOLI

Peru era già stato coinvolto nella vicenda dei presunti abusi edilizi commessi nella sua villa sul mare. I fatti risalgono al 2015, quando il gip di Sassari fece scattare contro l'allora consigliere regionale anche un divieto di dimora a Sorso per quattro mesi, misura poi revocata. Ad aprile 2016 risale invece l’arresto per associazione a delinquere assieme ad altre 15 persone nell’ambito del secondo filone dell'inchiesta sugli appalti pilotati, più nota come Sindacopoli: secondo l’accusa Peru, che per via della legge Severino è stato sospeso dall’Aula per sei mesi, aveva intascato mazzette. È tornato in libertà (con obbligo di dimora a Sassari) quattro mesi dopo ed è stato reintegrato in Consiglio regionale a ottobre 2016.