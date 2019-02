Autocisterna del latte incendiata da uomini mascherati a Sassari

Si tratta però del secondo episodio che ha visto in azione uomini armati in Sardegna nel giro di pochi giorni, dopo l'attacco avvenuto a Orune, in provincia di Nuoro, nella giornata di domenica 24 febbraio, durante le elezioni regionali. In quel caso due uomini con il volto coperto avevano bloccato un'autocisterna costringendo l'autista a scendere e a sversare a terra tutto il latte destinato al caseificio Pinna di Thiesi, uno dei più importanti dell'isola. In questo caso, invece, non c'è stato nessuno sversamento e le fiamme hanno parzialmente distrutto il mezzo, che era diretto al medesimo caseificio.

I PASTORI CHIEDONO UN PREZZO DI 80 CENTESIMI AL LITRO

Il nuovo governatore sardo, Christian Solinas, ha promesso interventi immediati: «Per il mondo agropastorale servono soluzioni di sistema. Appena sarò nel pieno dei poteri sarà mia cura convocare le parti interessate per arrivare a una soluzione della vertenza. Abbiamo in mente un piano che comprenda investimenti in viabilità e nell'elettrificazione rurale». La trattativa sul prezzo del latte, intanto, continua. In prefettura a Sassari è prevista la presenza dei pastori, degli industriali e delle organizzazioni di categoria. Rispetto alla proposta di 72 centesimi al litro, contenuta nella prima bozza d'accordo siglata a Cagliari con il governo, gli allevatori hanno rilanciato chiedendo 80 centesimi subito, con l'obiettivo di arrivare a 1 euro a fine stagione.