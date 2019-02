Cosa sappiamo sulla scomparsa di Daniele Nardi sul Nanga Parbat

C'è molta preoccupazione per le sorti dell'alpinista laziale Daniele Nardi, di cui non si hanno più notizie da domenica 24. Lo scalatore era impegnata con l'inglese Tom Ballard nella scalata invernale del Nanga Parbat, in Pakistan. I due nell'ultima comunicazione hanno detto di essere a campo 4, a 6.000 metri di quota, sulla via dello Sperone Mummery. «Oggi il tempo è buono sul Nanga Parbat», aveva scritto su Facebook lo staff di Nardi, «ma dal campo base non riescono ad avvistare Daniele e Tom».