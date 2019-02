Il depistaggio sul caso Cucchi raggirò anche il ministro Alfano

Parole arrivate pochi minuti dopo quelle del pubblico ministero che nel depositare nuovi atti ha ricostruito la genesi del "depistaggio". Il 26 ottobre del 2009 dopo un lancio dell'agenzia Ansa in cui Patrizio Gonnella e Luigi Manconi denunciano pubblicamente che Stefano Cucchi al momento dell'arresto stava bene e che non aveva segni sul volto, visti poi dal padre il giorno dopo nel processo per direttissima, «iniziano a pullulare richieste di annotazioni», ha detto il pm, «su ordine della scala gerarchica dell'Arma, comprese quelle false e quelle dettate. Cosa successe quel giorno? Il lancio di agenzia delle 15.38 scatena un putiferio. Dal Comando generale partono richieste urgentissime di chiarimenti. E tutte queste annotazioni non servivano al pm ma all'allora ministro della Giustizia che avrebbe dovuto rispondere sul caso alla Camera».

«PARTITA GIOCATA CON CARTE TRUCCATE»

Per il magistrato «in questa vicenda si è giocata una partita truccata, con carte segnate. Una partita giocata sulle spalle di una famiglia: qui c'è in gioco la credibilità di un intero sistema». Un vero e proprio atto di accusa contenuto anche nelle ulteriori centinaia di pagine messe a disposizione delle parti. In atti interni dell'Arma -che risalgono al periodo compreso tra l'ottobre e l'inizio novembre del 2009- compaiono già le conclusioni a cui sarebbero giunti i medici legali nominati dalla Procura sei mesi dopo e che indicavano «come responsabili del decesso», ha aggiunto Musarò, «solo i medici». Per il rappresentante dell'accusa «già in quegli atti si affermava che non c'era un nesso di causalità tra le botte e la morte di Cucchi, che una delle fratture era risalente nel tempo e che i responsabili del decesso erano solo i medici». «Tutto ciò», aggiunge il magistrato, «era stato scritto non solo quando i consulenti erano ben lontani dal concludere il loro lavoro ma quando la procura doveva ancora nominarli. Ciò lascia sconcertati». E su questo, «inquietante» punto, il generale Tomasone ha detto di «non ricordare, non avere memoria sul modo con il quale è stata assunta l'informazione».