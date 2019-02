Cosa dice il rapporto Isrpa-Snpa sullo stato dell'ambiente

Il 75% dei fiumi italiani è in buono stato, il 7% non lo è il 18% non è stato classificato. In buone condizioni il 48% dei laghi e più del 50% delle acque costiere (54,5%). Bene i Distretti delle Alpi orientali, dell'Appennino Centrale e della Sardegna con un numero di corpi idrici in buono stato pari a circa l'80%. Sono solo alcuni dei risultati contenuti nel rapporto annuale del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, formato dalle Arpa regionali e dall'Ispra), presentato il 27 febbraio a Roma e relativo al 2017.

AUMENTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUPERATA LA METÀ DEI RIFIUTI

Nella ricerca si compie anche un focus sui rifiuti, in particolare si evidenzia l'aumento percenutale della raccolta differenziata che nel 2017 ha superato la metà raggiungendo il 55,5% della produzione nazionale. In valore assoluto, nel 2017 la differenziata è arrivata così a circa 16,4 milioni di tonnellate, aumentando di poco più di 600 mila tonnellate rispetto al 2016. Il rifiuto urbano indifferenziato è diminuito di 1,1 milioni di tonnellate tra il 2016 e il 2017. Nel 2017, la produzione nazionale dei rifiuti urbani in Italia si è attestata a 29,6 milioni di tonnellate, con una riduzione dell'1,8% rispetto al 2016 (-534 mila tonnellate). Tra il 2006 e il 2010 la produzione si era mantenuta costantemente al di sopra dei 32 milioni di tonnellate.