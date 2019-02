Inchiesta della Corte dei Conti sullo stato delle strade di Roma

«Un procedimento, relativo ai ritardi e alle presunte omissioni nella gestione delle gare per la manutenzione del manto stradale del Comune di Roma, è in istruttoria», la bomba sulla manutenzione delle strade della capitale arriva dal procuratore della Corte dei Conti del Lazio, Andrea Lupi che ha illustrato la relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

ACCUSE ANCHE CONTRO I DIRETTORI DEI LAVORI

«Sempre riguardo al Comune di Roma si segnala un giudizio che ha per protagonisti tutti (ben 17) i direttori dei lavori per la manutenzione del manto stradale delle strade del Comune di Roma colpevoli di aver accettato tangenti per eludere i controlli di competenza. Nella specie, un imprenditore ha ammesso il pagamento in una misura del 4% del valore degli appalti e il ricarico del costo della tangente sui lavori in termini di minore qualità e quantità degli stessi», conclude Lupi.

PROBLEMI ANCHE PER LA TOSCANA, CONDANNE PER LA TASSA DI SOGGIORNO

Nel corso dell'inaugurazione si è parlato di altre criticità, come nel caso della Toscana. Nell'anno 2018, in materia di imposta di soggiorno, sono state depositate 22 sentenze di condanna, di cui 17 riguardanti gli alberghi fiorentini, con condanne pari a 1,2 milioni di euro. «La circostanza», ha affermato nella sua relazione il procuratore Acheropita Mondera, invitando a maggiori controlli i sindaci presenti alla cerimonia, «che l'80% del mancato riversamento riguardi alberghi siti a Firenze, e il fatto che le città d'arte ed i comuni turistici in Toscana siano numerosi, porta a chiedersi se gli Enti locali provvedano o meno ad attenzionare e controllare adeguatamente il pagamento dell'imposta». La sezione, ha spiegato nella sua relazione il presidente Amedeo Federici, «ha emesso un significativo numero di sentenze di condanna, stante la qualifica di agenti contabili rivestita dai responsabili delle strutture ricettive, i quali, contestualmente alla causazione di un danno alle risorse finanziarie dell'ente locale, si rendono responsabili anche del reato di peculato».