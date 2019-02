La lettera di Formigoni dal carcere alla rivista Tempi

I legali di Formigoni, prima che l'ex governatore varcasse la soglia del carcere di Bollate, avevano presentato, infatti, al sostituto pg un'istanza per chiedere la sospensione dell'ordine di carcerazione e l'applicazione della detenzione domiciliare da ultrasettantenne. Nella richiesta, in particolare, la difesa ha sostenuto che le nuove norme della 'spazzacorrotti', che ha imposto una stretta sulle misure alternative al carcere per i condannati per corruzione, non possono essere retroattive ed essere, quindi, applicate ad un condannato per fatti-reato commessi prima dell'entrata in vigore della legge.