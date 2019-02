La relazione 2019 dei servizi segreti al parlamento

Il fenomeno dei "radicalizzati in casa" è uno degli ambiti che sta più impegnando l'intelligence italiana. Lo rileva la relazione 2019 del Dis presentata al parlamento. Si tratta, secondo i servizi segreti, di un bacino «sempre più ampio e sfuggente» che richiede un attento monitoraggio per cogliere segnali del possibile passaggio «dalla radicalizzazione all'attivazione violenta». E attenzione è dedicata ai foreign fighter partiti per la Siria o l'Iraq, a vario titolo collegati con l'Italia: sono 138.

RESTA ALTA LA MINACCIA JIHADISTA

La minaccia jihadista «non ha conosciuto flessioni», come dimostrano «le numerose allerte su pianificazioni terroristiche da realizzare contro obiettivi occidentali», rileva l'intelligence nella relazione. L'Isis, per gli 007, «si è mostrato ancora in grado di ispirare attacchi in Europa, suggerendone autori e modi». La propaganda jihadista invita a colpire con armi non tradizionali, come droni carichi di esplosivo da lanciare verso «eventi di massa o centri commerciali». Il premier Giuseppe Conte nel corso della presentazione della relazione ha ribadito che «il rischio zero realisticamente non esiste». Ma, ha aggiunto, «se abbiamo motivi per tenere molto alta la guardia, abbiamo anche valide ragioni per sentirci sereni del cammino intrapreso» da intelligence e forze di polizia nel contrasto.

RISCHIO AUMENTO RAZZISMO PER LE EUROPEE

C'è il rischio concreto che in vista delle elezioni Europee in programma a maggio possano aumentare gli episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri. I servizi ricordano che già si sono registrati comportamenti «marcatamente razzisti e xenofobi» da parte di formazioni di estrema destra e «episodi di stampo squadrista».

NEL 2018 QUINTUPLICATI I CYBERATTACCHI

Gli attacchi informatici ad istituzioni o aziende italiane nel 2018 sono più che quintuplicati rispetto al 2017. Le azioni ostili hanno riguardato prevalentemente i sistemi informatici di pubbliche amministrazioni centrali e locali (72%). È stato rilevato, in particolare, un sensibile aumento di attacchi contro reti ministeriali (24% delle azioni ostili, in aumento di 306 punti percentuali) e di enti locali (39%). Gli autori di queste attività sono in larga parte (61%) attribuibili alla galassia cosiddetta 'hacktivista' (gli hacker attivisti), tra cui la campagna #OpBlack Week, volta a screditare le Istituzioni nazionali, ad opera delle principali 'crew' attive nel panorama italiano: Anonymous Italia, LtùzSec ITA ed AntiSec ITA. Si sono mantenuti pressoché invariati gli attacchi di matrice statuale (20%), nonché i tentativi di intrusione informatica riferibili a gruppi terroristici (5%).