Cos'è successo tra i tifosi dell'Atalanta e la polizia

Gli scontri si sono verificati quando la colonna di oltre 20 pullman era ormai fuori città e stava raggiungendo l'A1 dal viadotto Varlungo in rientro a Bergamo. Secondo la questura, una cinquantina di tifosi avrebbe fermato il pullman su cui viaggiavano scendendo in strada a volto coperto e con aste, mazze e bastoni. Sarebbero stati fatti risalire solo grazie a un duro intervento del reparto mobile in tenuta antisommossa. Nel parapiglia tre agenti sarebbero stati trascinati nel bus rimanendo colpiti. Altri tifosi sarebbero scesi da alcuni pullman che si trovavano alle spalle, costringendo anche qui la polizia a intervenire per farli risalire. In questa fase, un funzionario della questura avrebbe ricevuto un calcio al volto, riportando ferite guaribili in 10 giorni.

Da Bergamo, però, i tifosi dell'Atalanta curva Nord di Bergamo hanno fatto sapere su Facebook di cercare «foto, video o semplicemente testimonianze dirette» dei tafferugli «a 500 metri dal casello di Firenze Sud». Il gruppo ha spiegato che «non c'è stato alcun contatto con la tifoseria viola, né prima né dopo la partita, e il clima era di assoluta tranquillità». La carovana è stata «separata e divisa dalle forze dell'ordine per controllare un pullman che si stava staccando». Poi però è scattata l'accusa alla polizia di Stato nello stesso post: «Il reparto celere ha fatto accostare il primo pullman, facendo aprire le porte e salendo in assetto antisommossa, colpendo e ferendo indistintamente tutti gli occupanti e rompendo i finestrini dopo aver divelto la porta anteriore». I 130 rischiano una denuncia per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e travisamento.