Il gip conferma gli arresti domiciliari per i genitori di Renzi

Il gip di Firenze Angela Santechi ha confermato gli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. È quanto si apprende al Palazzo di giustizia di Firenze dove la decisione era attesa dopo l'interrogatorio di garanzia. «Sono stati depositati degli atti di indagine compiuti prima dell'interrogatorio e sui quali non ci siamo potuti difendere», è stato il primo commento dell'avvocato Federico Bagattini, difensore dei due, appreso il rigetto dell'istanza di revoca degli arresti.

BOVOLI RINVIATA A GIUDIZIO A CUNEO

Laura Bovoli è stata rinviata a giudizio anche dal tribunale di Cuneo. Dovrà rispondere di concorso in bancarotta per i rapporti che la società di famiglia, la Eventi 6 di Rignano sull'Arno, intratteneva con una società cuneese di volantinaggio, la Direkta, fallita nel 2014. «Era previsto, ci difenderemo in dibattimento», si è limitato a dire l'avvocato Bagattini, legale di fiducia dei genitori Renzi, che per la vicenda Cuneese si avvale della collaborazione dell'avvocato Stefano Bagnera. Il commento del legale richiama le parole di Renzi, che nei giorni scorsi si era detto «fiero e orgoglioso che mio padre e mia madre vogliano difendersi in un processo». «Noi non scappiamo come fanno gli altri», aveva aggiunto esprimendo fiducia nella magistratura, «non mi sentirete mai dire una parola contro la giustizia italiana. Vogliamo andare in quell'aula, perché lì vedremo chi ha ragione e chi torto». La prima udienza è stata fissata per il 19 giugno.