Due italiani sono morti in un incidente in moto in Thailandia

Si chiamavano Giuliano De Santis e Ilaria Rizzo, rispettivamente di 41 e 37 anni, i due italiani morti mentre erano vacanza in Thailandia schiacciati da un'autocisterna mentre percorrevano in moto le strade del distretto di Chumphon alle 15.30 locali del 28 febbraio 2019. Lui imprenditore leccese (laureato in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano con 110 e lode), lei psicologa brindisina erano fidanzati da alcuni anni e, come riportano i giornali locali, avevano confidato agli amici il loro progetto di sposarsi. Giuliano ed Ilaria erano partiti a fine gennaio per un lungo viaggio nel Continente asiatico. Erano arrivati in Thailandia una settimana prima del tragico incidente e insieme ad altre due coppie di turisti, avevano deciso di affittare alcune moto per esplorare il Paese on the road.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Secondo quanto riportato da alcuni giornali locali, il conducente dell'autocisterna carica di carburante ha sterzato bruscamente con lo scopo di evitare l'impatto con la moto. Il rimorchio del mezzo si è rovesciato e ha schiacciato la coppia. Ogni soccorso è stato inutile per Giuliano e Ilaria, mentre l'autista dell'autobotte, un thailandese di 64 anni, non ha riportato alcuna conseguenza. Alcuni testimoni lo avrebbero visto arrivare all'incrocio a velocità sostenuta. L'uomo, che stava effettuando delle consegne presso le stazioni di rifornimento del distretto, ha riferito alla polizia che questo sarebbe il suo primo incidente in dieci anni di lavoro e che la causa dell'incidente sarebbe un improvviso guasto ai freni, che gli avrebbe impedito di bloccare il mezzo proprio nell'istante in cui passavano i due italiani. Illesi invece i compagni di viaggio della Giuliano e Ilaria. I familiari della coppia sono già partiti alla volta della Thailandia per riportare i corpi a casa.