Capo ultras della Juventus arrestato in un'operazione anti mafia

Le accuse nei confronti dell'ultrà sarebbero connesse al traffico di droga. A Puntorno gli inquirenti contestano il concorso esterno in associazione mafiosa: secondo le indagini era una sorta di broker della droga e sarebbe stato lui a mettere in contatto il presunto boss di Agrigento con le 'ndrine calabresi alle quali l'organizzazione si rivolgeva per l'acquisto di droga. L'ultrà della Juve ed ex leader del gruppo 'Bravi Ragazzi' era tornato da circa un anno ad Agrigento, dopo la condanna seguita all'arresto del 2014 per questioni di droga e bagarinaggio, e si trovava in regime di sorveglianza speciale.