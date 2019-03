Bambino cade da un carro di Carnevale a Bologna

Il 5 marzo un bambino di due anni e mezzo è rimasto gravemente ferito cadendo da un carro mascherato, durante la tradizionale sfilata di carnevale in corso nel centro di Bologna per il Martedì grasso. Dopo essere scivolato infatti è stato travolto dal carro. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 nella centralissima via Indipendenza. Sul posto sono giunte immediatamente l'ambulanza del 118 e un'auto medica. Il piccolo è stato rianimato per una ventina di minuti e trasportato con urgenza all'ospedale Maggiore. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.