Torna la bufala delle cellule di feti abortiti nelle bibite

In poco tempo il post è stato rimosso. Evidentemente oltre ai link barzelletta qualcuno avrà fatto presente in maniera più seria che si trattava di una bufala. Ma è evidente come questa leggenda urbana trovi sempre qualcuno pronto a cascarci. Giusto per cercare di spargere qualche pillola di razionalità ho ritenuto sensato scrivere un secondo articolo sul tema. Poche righe per dirvi che no, le multinazionali dei soft drink non stanno affatto usando cellule provenienti da feti abortiti nelle loro bevande. Un'azienda negli Anni 70 usava cellule derivate da un feto abortito (ma si tratta appunto di cellule coltivate partendo da quell'aborto) ma per studiare un sistema per ridurre zuccheri e sali dagli alimenti. Può essere che la stessa azienda porti avanti questi studi anche per conto di grandi multinazionali del settore bibite, ma non è una loro fornitrice, non vengono prodotte bevande partendo da quelle colture cellulari. Si tratta di ricerche di laboratorio che non hanno portato a nuovi aborti.

IL FALSO ELENCO DI MARCHE DA BOICOTTARE

Continuare a diffondere questa leggenda urbana che circola bene o male da almeno otto anni è sbagliato. Oltretutto in certi casi viene condivisa con un elenco di marche che andrebbero boicottate perché appunto userebbero quell'additivo col rischio che prima o poi a qualcuno girino le scatole e faccia causa per diffamazione. Chi l'ha condivisa il 20 febbraio ha una pagina social chiaramente legata all'estremismo religioso, si passa da post con preghiere di vario genere: