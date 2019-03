Le istruzioni Inps e il calendario di Poste per il reddito di cittadinanza

A partire da mercoledì 6 marzo sarà possibile fare domanda per il reddito e la pensione di cittadinanza. Alle indicazioni diffuse dai Caf si accompagnano le rassicurazioni di Poste italiane, che hanno suggerito un calendario in ordine alfabetico per evitare il sovraffollamento degli uffici, e le istruzioni messe a punto dall'Inps. Poste ha spiegato a Lettera43.it che i suoi uffici non rilasceranno moduli: i cittadini interessati dovranno portarli con loro già compilati. Ma nel caso in cui una persona si mettesse in coda e ne fosse sprovvista, sarà cura degli operatori «mettere a sistema tutti i dati» e procedere all'inoltro della domanda per via telematica direttamente all'Inps, senza ulteriori credenziali. «Nessuno sarà mandato via», ripetono dall'azienda. Ma è bene arrivare preparati, aggiungiamo noi, perché se non si è in grado di fornire agli operatori le informazioni necessarie - quelle richieste dal modulo - si rischia di fare la fila inutilmente. Poste, come detto sopra, consiglia inoltre di presentarsi seguendo un calendario in ordine alfabetico, ma le domande presentate in un giorno diverso da quello consigliato saranno comunque accettate allo sportello.