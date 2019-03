Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato dimesso dall'ospedale di Varese in cui era ricoverato dal 14 febbraio. La notizia è stata diffusa da fonti della Lega. Al momento non è ancora chiaro se il Senatùr sia stato trasportato in una struttura specializzata oppure a casa. Bossi, a causa di un malore, era caduto e aveva battuto la testa mentre si trovava nella sua abitazione in compagnia dei familiari. Da lì l'immediato ricovero in terapia intensiva e le prime cure dei medici, che hanno consentito di stabilizzare le sue condizioni di salute.