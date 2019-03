Le cose da sapere sullo sciopero generale dell'8 marzo 2019

Venerdì 8 marzo 2019 è in programma uno sciopero generale destinato a creare disagi nel settore dei trasporti, ma non solo. Saranno infatti coinvolti anche i lavoratori pubblici e privati di sanità, scuole e servizi. L’agitazione, indetta dalla Confederazione Unitaria di Base, è previsto che duri 24 ore e ha l'obiettivo di rivendicare una maggiore attenzione per le donne, una maggior uguaglianza in tema di diritti, una parità salariale, oltre a politiche di sostegno e una maternità e paternità condivisa contro ogni discriminazione di genere.