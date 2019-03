La baby gang che terrorizzava la movida milanese

NELLA PRESUNTA BABY GANG ANCHE TRE RAGAZZE

Nella presunta baby gang, composta da ragazzi tra i 15 e i 22 anni, ci sono anche tre ragazze che secondo le indagini in più occasioni hanno avvicinato le giovani vittime con la scusa di chiedere una sigaretta per poi dare il via al pestaggio con i propri complici. Nei due provvedimenti si fa riferimento a una particolare efferatezza e all'uso di coltelli, spranghe e bottiglie di vetro. I nove minori, in particolare, «nonostante l'età, si sono dimostrati capaci di agire con un'efferatezza sprezzante di ogni legalità e di qualsiasi rispetto per le vittime» nei cui confronti, ha scritto il giudice per le indagini preliminari, si sono comportati «con una tale violenza da denotare grande pericolosità sociale».

INDAGINE COORDINATA DALLA PROCURA DEI MINORENNI DI MILANO

L'indagine, coordinata dalla procura dei Minorenni di Milano e svolta dai militari della stazione di Porta Sempione, è partita nel febbraio scorso ed è stata chiamata "Paranza", in riferimento alla violenza degli adolescenti descritta nel libro di Roberto Saviano La paranza dei bambini.