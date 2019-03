È morto il bambino caduto dal carro al Carnevale di Bologna

Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto il 5 marzo dal carro di Carnevale durante la tradizionale sfilata in centro a Bologna per il martedì grasso. Il piccolo Gianlorenzo è morto mercoledì pomeriggio all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano-romagnolo dove era ricoverato in gravissime condizioni. Ne ha dato conferma l'Ausl di Bologna, mentre la famiglia chiede che sia rispettato questo momento di dolore.

IL DRAMMATICO INCIDENTE IN VIA INDIPENDENZA

Il bambino si trovava sul carro allegorico in compagnia della madre quando è caduto oltre le ringhiere gialle di protezione del mezzo. È stato sottoposto immediatamente a procedura di rianimazione dal personale sanitario e trasportato con massima urgenza all'ospedale. Le sue condizioni erano da subito parse gravissime.

IL SOCCORRITORE: «L'HO VISTO A TERRA, ERA IN ARRESTO CARDIACO»

«Ho visto che il bambino era a terra, in arresto cardiaco ed era ferito. Allora mi sono avvicinato e gli ho fatto il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Sono andato avanti non so per quanto, forse 15-20 minuti, prima che arrivasse l'ambulanza. Poi ho lasciato fare al personale del 118», aveva detto un dipendente della Curia di Bologna, primo a soccorrere il piccolo. «Quando mi sono allontanato gli operatori del 118 hanno continuato a rianimarlo», ha aggiunto il soccorritore, che stava facendo il servizio d'ordine per la sfilata, «solo più tardi ho saputo che mentre lo portavano via aveva ripreso a respirare». La sfilata di Carnevale era stata ovviamente sospesa.

I CARABINIERI HANNO POSTO SOTTO SEQUESTRO IL CARRO

I carabinieri hanno posto sotto sequestro il carro e avviato accertamenti per ricostruire cause e dinamica dell'incidente. Oltre ad ascoltare i testimoni, saranno visionati anche i filmati di alcune telecamere di sorveglianza lungo la via, che potrebbero avere ripreso il momento della caduta.