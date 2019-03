Quante domande di reddito di cittadinanza hanno raccolto i Caf

DI MAIO E LE POLEMICHE SUL CLAN SPADA

Intanto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio è intervenuto sulle polemiche scaturite da un articolo del quotidiano Il Messaggero, che ha dato notizia di richieste di reddito di cittadinanza presentate a Ostia da componenti della famiglia Spada. «Il reddito di cittadinanza serve a ridare speranza agli invisibili. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero, ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Ho chiesto personalmente le opportune verifiche», ha scritto Di Maio su Twitter. Ma l'avvocato di alcuni componenti della famiglia, Giosuè Naso, ha risposto così: «Non mi stupisce la notizia che alcuni appartenenti alla famiglia Spada abbiano fatto richiesta di reddito di cittadinanza, anche perché in quel gruppo familiare ci sono anche non delinquenti, c'è anche chi si è integrato nella società. Chi porta un cognome non può essere criminalizzato, non è una condanna». Secondo il Messaggero, i nuclei familiari degli Spada che hanno richiesto il sussidio sono tre.