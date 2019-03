Camion in fuga travolge un bimbo sul passeggino

Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion, il cui autista, ubriaco alla guida, stava fuggendo da un posto di blocco. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Marostica, nel Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, trasferito in ospedale con l'elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave anche la madre. Incolumi invece il papà e l'altro figlio piccolo che si trovava con loro. Sul posto le pattuglie della polizia locale per fare luce sull'episodio.

L'AUTISTA DEL CAMION FERMATO E PORTATO IN CASERMA

Sembra che il gruppetto familiare si trovasse nei pressi di una curva nella quale è sopraggiunto il camion, che viaggiava ad alta velocità. Il bambino è stato sbalzato dal passeggino a causa dell'urto ed è finito a terra in gravissime condizioni. L'elisoccorso del 118 lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale. Il conducente del mezzo è stato fermato e condotto alla caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE: Bologna, bambino muore dopo essere caduto dal carro di Carnevale

I CARABINIERI LO HANNO SOTTRATTO AL LINCIAGGIO

Il conducente del mezzo, che trasportava alcuni bancali in legno, secondo i testimoni ha dapprima cercato di rimettere in moto e di fare retromarcia, ma non riuscendoci è uscito dalla cabina di guida e ha cercato di scappare a piedi. Le sue condizioni di alterazione evidentemente, però, non gli hanno permesso di fare molta strada. L'intervento dei militari ha evitato che l'uomo venisse linciato dai passanti che si sono messi al suo inseguimento; anche il padre del piccolo, ripresosi dallo choc, si è avventato a pugni contro il camion e contro l'investitore.